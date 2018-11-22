Экс-игрок сборной Франции и Манчестер Юнайтед Патрис Эвра записал необычное поздравление ко Дню благодарения.

Экс-футболист сборной Франции, туринского Ювентуса и английского Манчестер Юнайтед Патрис Эвра опубликовал неординарное видео на своей странице в Instagram.

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В ролике спортсмен под рэп-музыку творил странные вещи с тушкой индейки: сначала Патрис поцеловал ее, облизал, покусал, а в конце отшлепал. Таким образом 37-летний француз поздравил своих подписчиков с Днем благодарения.

В финале ролика Эвра сказал свою любимую фразу Я люблю эту игру и пожелал всем счастливого Дня благодарения.

Фолловеры футболиста оставили неоднозначные комментарии под постом: одни выразили свои опасения, что спортсмен может заболеть сальмонеллезом, другие — переживали за его психическое здоровье.

Напомним, летом этого года в Патриса Эвра закончился контракт с английским Вест Хэмом.

Ранее Факты ICTV писали, что журналистка телеканала ESPN Лора Рутлердж оказались в двух курьезных ситуациях при ведении репортажей.

Фото: Patrice Evra.