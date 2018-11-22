Журналистка телеканала ESPN Лора Рутлердж оказались в двух курьезных ситуациях при ведении репортажей.

Во время матча по американскому футболу между университетами Массачусетса и Джорджии корреспондент телеканала ESPN Лора Рутлердж попала в курьезную ситуацию.

Соответствующее видео Лора опубликовала на своей странице в соцсети Twitter.

Девушка как раз вела репортаж, когда позади нее происходил очередной розыгрыш, в результате которого два огромных игрока случайно вылетели на журналистку и свалили ее с ног.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened…even though I’m a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH — Laura Rutledge (@LauraMRutledge) 18 ноября 2018 г.

Смягчил падение девушки мужчина, который стоял рядом, а вот футболисты вернулись в игру.

Читайте: 12 минут смеха: самые епичние промахи в теннисе в 2018 году

Интересно, что несколькими днями ранее Лора участвовала в университетском мероприятии, во время которого ее немножко повозил за собой бульдог, которому выпала роль маскота.

When your man spots a better option pic.twitter.com/zPuH46WD15 — Laura Rutledge (@LauraMRutledge) 17 ноября 2018 г.

Ранее такса стала героем матча, отразив пенальти за голкипера.

Фото: Laura Rutledge.