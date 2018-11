Во время матча по американскому футболу между университетами Массачусетса и Джорджии корреспондент телеканала ESPN Лора Рутлердж попала в курьезную ситуацию.

Соответствующее видео Лора опубликовала на своей странице в соцсети Twitter.

Девушка как раз вела репортаж, когда позади нее происходил очередной розыгрыш, в результате которого два огромных игрока случайно вылетели на журналистку и свалили ее с ног.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened…even though I’m a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH

— Laura Rutledge (@LauraMRutledge) 18 ноября 2018 г.