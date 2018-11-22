PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / Журналістку потягала по землі собака, а потім збили з ніг футболісти/

Журналистку повозила по земле собака, а потом сбили с ног футболисты

Журналистка телеканала ESPN Лора Рутлердж оказались в двух курьезных ситуациях при ведении репортажей.

Во время матча по американскому футболу между университетами Массачусетса и Джорджии корреспондент телеканала ESPN Лора Рутлердж попала в курьезную ситуацию.

Соответствующее видео Лора опубликовала на своей странице в соцсети Twitter.

Девушка как раз вела репортаж, когда позади нее происходил очередной розыгрыш, в результате которого два огромных игрока случайно вылетели на журналистку и свалили ее с ног.

Смягчил падение девушки мужчина, который стоял рядом, а вот футболисты вернулись в игру.

Читайте: 12 минут смеха: самые епичние промахи в теннисе в 2018 году

Интересно, что несколькими днями ранее Лора участвовала в университетском мероприятии, во время которого ее немножко повозил за собой бульдог, которому выпала роль маскота.

Ранее такса стала героем матча, отразив пенальти за голкипера.

Фото: Laura Rutledge.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Верховна Рада
5 лет тюрьмы! В Украине предлагают наказывать за клевету
В Беларуси подростка задержали за пощечину памятнику. Он извинился
Дизель Шоу показали, как жадный судья дает взятку НАБУ
Мужчины vs шоппинг: что происходит, пока женщины делают покупки
В чем мать родила: фанатка выбежала на поле и приставала к футболистам
Как грабитель с Один дома: статуя Салаха шокировала фанатов
Политики празднуют Хэллоуин: Ляшко Воробей, клоун Парасюк, а Добкин – Монтана
Тело Хашогджи найдено в саудовском консульстве – СМИ
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка