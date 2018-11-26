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Globe Soccer Awards: названы номинанты на звание игрок и тренер года

Globe Soccer Awards назвала претендентов на победу в номинациях Лучший игрок года и Лучший тренер года.

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определила претендентов на победу Globe Soccer Awards 2018.

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Об этом сообщает официальный сайт Globe Soccer Awards.

На победу в номинации Лучший игрок года претендуют нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн, форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду и форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Фото: Globe Soccer Awards

На победу в номинации Лучший тренер года претендуют 5 специалистов: Диего Симеоне (Атлетико Мадрид), Массимилиано Аллегри (Ювентус), Дидье Дешам (сборная Франции), Юрген Клопп (Ливерпуль) и Зинедин Зидан (экс-тренер Реал Мадрид).

Фото: Globe Soccer Awards

В номинации Лучший клуб года определены три претендентов: испанские клубы Реал Мадрид и Атлетико Мадрид, а также английский Ливерпуль.

Фото: Globe Soccer Awards

Церемония награждения премии состоится 3 января в Дубае.

Ранее журнал France football объявил тридцатку номинантов на Золотой мяч-2018.

ФотоGlobe Soccer Awards.

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