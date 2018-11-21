Объявлен список пяти претендентов на награду игрока не старше 21 года Golden Boy.

Итальянское издание Tuttosport опубликовало шорт-лист номинантов на премию Golden Boy 2018.

Согласно подсчетам голосов 35 журналистов ведущих европейских изданий, в пятерку номинантов попали игрок Джастин Клюйверт с итальянской Ромы, Маттейс где Лигт с нидерландского Аякса, игрок английского Ливерпуля Трент Александр-Арнольд, бразильский футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор и лучший бомбардир Милана в прошлом сезоне Патрик Кутроне.

По информации издания, лидером голосования сейчас идет Патрик Клюйвет.

Отметим, что в список претендентов не попал прошлогодний победитель премии, игрок французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Вручение премии Golden Boy 2018 состоится на специальном вечере 17 декабря во Турине.

Награда Golden Boy ежегодно вручается молодому игроку, не старше 21 года и играет на самом высоком по рангу европейском чемпионате.

В разные годы лауреатами премии были Рафаэль ван дер Ваарт (2004), Уэйн Руни (2004), Сеск Фабрегас (2006), Серхио Агуэро (2007), Марио Балотелли (2010) Поль Погба (2013), Рахим Стерлинг (2014) и другие.

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Фото: Michael Regan/Getty Images.