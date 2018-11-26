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Факти / Спорт / Помер легендарний капітан Динамо Віктор Каневський/

Умер легендарный капитан Динамо Виктор Каневский

В возрасте 82 лет скончался легендарный капитан киевского Динамо Виктор Каневский.

Ушел из жизни легендарный форвард и капитан киевского Динамо Виктор Каневский.

Об этом на своей странице Facebook сообщил журналист Дэви Аркадьев.

Каневский скончался 25 ноября в Бристоле, штат Коннектикут (США).

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В 1961 году Динамо с Каневским в составе, стало первой немосковской командой, которая выиграла золотые медали чемпионата СССР.

В период с 1955 по 1962 годы Виктор Каневский провел за бело-синих 207 матчей в чемпионате и Кубке СССР и забил 85 мячей.

Также Каневский был единственным киевлянином, который выступал за сборную СССР на чемпионате мира 1962 года.

В США Каневский эмигрировал в 1987 году.

Напомним, в Риме умер известный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи.

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