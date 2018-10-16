Сегодня, 16 октября, ушел из жизни выдающийся украинский футболист и тренер Олег Базилевич.

Во вторник в Киеве умер легендарный футболист и тренер киевского Динамо Олег Базилевич. Ему было 80 лет.

Футбольный специалист умер около 15:00 после продолжительной болезни.

Олег Базилевич родился в Киеве 6 июля 1938 года. С 1957-го по 1965 год выступал в киевском Динамо на позиции нападающего и забил 53 гола в матчах чемпионата СССР. Также играл за Черноморец и Шахтер.

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В 1974-м он стал у истоков нового Динамо, разделив обязанности главного тренера с Валерием Лобановским. В 1975-м Динамо под руководством дуэта Лобановский – Базилевич выиграло Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

После работы с киевским клубом Базилевич работал в Шахтере, Динамо Минск, Пахтакор, ЦСКА, Заря Луганск, олимпийская сборная Кувейта и других. С 1992 по 1994 годы Базилевич возглавлял национальную сборную Украины.

Напомним, в начале октября умер баскетболист Григорий Хижняк.