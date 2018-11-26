Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного Гран-при сезона в Формуле 1 в Абу-Даби.
В Абу-Даби (ОАЭ) на автодроме Яс Марина прошел заключительный 21-й этап Формулы 1 сезона 2018.
Не упустил возможности посетить конюшню Mercedes и пообщаться с чемпионом Льюисом Хэмилтоном американский актер Уилл Смит. Актер признался, что является давним фанатом гонок и Mercedes.
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В частности, перед финальной гонкой в Абу-Даби Смит и Хэмилтон разыграли сценку со связанным пилотом немецкой команды.
— Эй, Льюис, извини, извини. Тут такое дело, послушай, это единственная возможность в моей жизни, а ты уже выиграл чемпионат. Наплюй ты на гонку! Никто не заметит разницы, ты черный, я черный. Им всем безразлично. Извини, дружище.
Смит попытался занять место Льюиса в болиде, но команда гонщика заметила подмену.
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Победу в гонке на трассе в Абу-Даби одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым добрался до финиша пилот Ferrari Себастьян Феттель, третий – Макс Ферстаппен с Red Bull.
Формула 1. Гран-при Абу-Даби
- 1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1)
- 2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +2.581
- 3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +12.706
- 4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +15.379
- 5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +47.957
- 6. Карлос Сайнс-Джениор (Renault Sport F1) +1: 12.548
- 7. Шарль Леклер (Sauber) +1: 30.789
- 8. Серхио Перес (Racing Point Force India) +1: 31.275
- 9. Ромен Грожан (Haas) +1 круг
- 10. Кевин Магшнуссен +1 круг
Гонка в Абу-Даби стала последней для пилота MсLaren испанца Фернандо Алонсо, который решил завершить карьеру. Его болид на трассе Яс Марина финишировал 11-м, а сезон-2018 он завершил на 11-й строчке.
По итогам 21-го этапа в личном зачете пилотов произошли изменения – Ферстаппен сместил с четвертой ступени Боттаса, а Карлос Сайнс-Джуниор потеснил Фернандо Алонсо с десятого места.
|Личный зачет
|Кубок конструкторов
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хэмилтон
|408
|1.
|Mercedes AMG F1
|655
|2.
|Себастьян Феттель
|320
|2.
|Scuderia Ferrari
|571
|3.
|Кими Райкконен
|251
|3.
|Red Bull Racing
|419
|4.
|Макс Ферстаппен
|249
|4.
|Renault Sport F1
|122
|5.
|Валттери Боттас
|247
|5.
|Haas
|93
|6.
|Даниэль Риккардо
|170
|6.
|McLaren
|62
|7.
|Нико Хюлькенберг
|69
|7.
|Racing Point Force India
|52
|8.
|Серхио Перес
|62
|8.
|Sauber
|48
|9.
|Кевин Магнуссен
|56
|9.
|Scuderia Toro Rosso
|33
|10.
|Карлос Сайнс-Джуниор
|53
|10.
|Williams
|7
Напомним, команда Формулы-1 Уильямс объявила о подписании контракта с польским гонщиком Робертом Кубицей.
Фото: Clive Mason/Getty Images.