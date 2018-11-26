Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем заключительного Гран-при сезона в Формуле 1 в Абу-Даби.

В Абу-Даби (ОАЭ) на автодроме Яс Марина прошел заключительный 21-й этап Формулы 1 сезона 2018.

Не упустил возможности посетить конюшню Mercedes и пообщаться с чемпионом Льюисом Хэмилтоном американский актер Уилл Смит. Актер признался, что является давним фанатом гонок и Mercedes.

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В частности, перед финальной гонкой в ​​Абу-Даби Смит и Хэмилтон разыграли сценку со связанным пилотом немецкой команды.

— Эй, Льюис, извини, извини. Тут такое дело, послушай, это единственная возможность в моей жизни, а ты уже выиграл чемпионат. Наплюй ты на гонку! Никто не заметит разницы, ты черный, я черный. Им всем безразлично. Извини, дружище.

Смит попытался занять место Льюиса в болиде, но команда гонщика заметила подмену.

Переглянути цей допис в Instagram You better win bro… @willsmith Допис, поширений Lewis Hamilton (@lewishamilton) 25 Лис 2018 р. о 4:30 PST

Победу в гонке на трассе в Абу-Даби одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым добрался до финиша пилот Ferrari Себастьян Феттель, третий – Макс Ферстаппен с Red Bull.

Формула 1. Гран-при Абу-Даби

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1)

2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +2.581

3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +12.706

4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +15.379

5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +47.957

6. Карлос Сайнс-Джениор (Renault Sport F1) +1: 12.548

7. Шарль Леклер (Sauber) +1: 30.789

8. Серхио Перес (Racing Point Force India) +1: 31.275

9. Ромен Грожан (Haas) +1 круг

10. Кевин Магшнуссен +1 круг

Гонка в Абу-Даби стала последней для пилота MсLaren испанца Фернандо Алонсо, который решил завершить карьеру. Его болид на трассе Яс Марина финишировал 11-м, а сезон-2018 он завершил на 11-й строчке.

По итогам 21-го этапа в личном зачете пилотов произошли изменения – Ферстаппен сместил с четвертой ступени Боттаса, а Карлос Сайнс-Джуниор потеснил Фернандо Алонсо с десятого места.

Личный зачет Кубок конструкторов № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюис Хэмилтон 408 1. Mercedes AMG F1 655 2. Себастьян Феттель 320 2. Scuderia Ferrari 571 3. Кими Райкконен 251 3. Red Bull Racing 419 4. Макс Ферстаппен 249 4. Renault Sport F1 122 5. Валттери Боттас 247 5. Haas 93 6. Даниэль Риккардо 170 6. McLaren 62 7. Нико Хюлькенберг 69 7. Racing Point Force India 52 8. Серхио Перес 62 8. Sauber 48 9. Кевин Магнуссен 56 9. Scuderia Toro Rosso 33 10. Карлос Сайнс-Джуниор 53 10. Williams 7

Напомним, команда Формулы-1 Уильямс объявила о подписании контракта с польским гонщиком Робертом Кубицей.

Фото: Clive Mason/Getty Images.