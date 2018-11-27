В Словакии после матча умер 21-летний хоккеист Кристиан Лунтер.
Хоккеист словацкой команды Прешов Кристиан Лунтер умер в возрасте 21-го года.
Об этом сообщает словацкое издание Šport.
Что стало причиной смерти молодого спортсмена пока неизвестно. По предварительной информации, смерть Лунтера могла случиться из-за проблем с сердцем.
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Наставник Прешова Славомир Шлеб отметил, что Кристиан себя хорошо чувствовал до матча:
— Кристиан еще в пятницу играл, и ничего не предвещало беды. Потом я остался тренировать юниоров, а позже мне рассказали эту страшную новость.
Лунтер был воспитанником хоккейного клуба Зволен. В Прешов хоккеист перешел перед стартом сезона. В последнем своем матче за Прешов, его команда уступила сопернику со счетом 2:4.
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Фото: HC Prešov.