Матч 17-го тура УПЛ между черниговской Десной и луганской Зарей пройдет в Киеве.
Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между черниговской Десной и луганской Зарей состоится в Киеве, на стадионе Оболонь-Арена.
Об этом сообщает официальный сайт черниговского клуба.
Матч состоится 1 декабря в 14.00.
Сообщается, что, учитывая рекомендации правоохранительных органов, в связи с ведением военного положения в Черниговской области, было принято решение провести матч в Киеве.
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В клубе заявили, что вход на стадион будет бесплатным.
Также в Десне отметили, что на их стадионе имени Гагарина в Чернигове не функционирует в полном режиме система подогрева поля.
Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения с 28 ноября в десяти областях Украины.
Фото: ФК Десна.