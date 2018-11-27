Матч 17-го тура УПЛ между черниговской Десной и луганской Зарей пройдет в Киеве.

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между черниговской Десной и луганской Зарей состоится в Киеве, на стадионе Оболонь-Арена.

Об этом сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Матч состоится 1 декабря в 14.00.

Сообщается, что, учитывая рекомендации правоохранительных органов, в связи с ведением военного положения в Черниговской области, было принято решение провести матч в Киеве.

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В клубе заявили, что вход на стадион будет бесплатным.

Также в Десне отметили, что на их стадионе имени Гагарина в Чернигове не функционирует в полном режиме система подогрева поля.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения с 28 ноября в десяти областях Украины.

Фото: ФК Десна.