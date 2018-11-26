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Военное положение: что будет с еврокубковыми матчами в Украине

УЕФА не будет будет переносить еврокубковые матчи с Украины, если будет введено военное положение.

Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что введение военного состояния в Украине не повлияет на еврокубковые матчи, которые запланированы в Украине.

Об этом сообщает издание AP.

В частности речь идет о предстоящей игре в Лиге Европы между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом.

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В комментарии изданию пресс-служба УЕФА заявила:

— УЕФА подтверждает, что матч пройдет в четверг в соответствии с запланированным графиком. Как и на всех матчах под эгидой УЕФА, будут приняты все необходимые меры безопасности.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, Россия захватила три корабля ВМС Украины. Среди украинских военных 6 раненых. 26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения.

ФотоVasilis Ververidis | Dreamstime.com.

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