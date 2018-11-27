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Как Свитолина покорила Сингапур. WTA показала трогательное видео

WTA показала в видео путь украинской теннисистки Элины Свитолиной к победе на Итоговом турнире WTA.

Женская теннисная ассоциация (WTA) подготовила яркое видео о победе четвертой ракетки мира Элины Свитолиной на Итоговом турнире WTA.

Ролик размещен на YouTube-канале WTA.

В 14-ти минутном видео показано все победы Свитолиной начиная с группового этапа и заканчивая напряженной борьбой с американкой Слоан Стивенс в финале.

Читайте: Хорватия обыграла Францию и взяла последний Кубок Дэвиса исторического формата

Напомним, благодаря победе в Сингапуре Свитолина закончила год на четвертой строчке рейтинга WTA.

К слову, в финале Итогового турнира ATP Новак Джокович сенсационно уступил немцу Александру Звереву.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.

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