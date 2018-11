Сборная Хорватии по теннису в финальном противостоянии Кубка Дэвиса взяла верх над сборной Франции со счетом 3:1. Встреча пройшла во французском Лилле на грунтовом покрытии.

В решающем противостоянии хорватский теннисист Марин Чилич в трех сетах взял верх над французом Люкой Пуи — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

Ранее Чилич обыграл Жо-Уилфрида Цонгу, а Борна Чорич оказался сильнее Жереми Шарди. Единственную победу французы одержали в парном разряде, когда Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер обыграли Ивана Додига и Мате Павича.

После матча французы посетили раздевалку оппонентов и поздравили их с победой.

Lovely scenes inside the Croatian locker room as the French team congratulated the 2018 #DavisCup champions

pic.twitter.com/jfJ4y8wZGS

— Davis Cup (@DavisCup) 25 ноября 2018 г.