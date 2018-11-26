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Хорватия обыграла Францию и взяла последний Кубок Дэвиса исторического формата

Сборная Хорватии по теннису стала обладательницей последнего Кубка Дэвиса в своем историческом формате.

Сборная Хорватии по теннису в финальном противостоянии Кубка Дэвиса взяла верх над сборной Франции со счетом 3:1. Встреча пройшла во французском Лилле на грунтовом покрытии.

В решающем противостоянии хорватский теннисист Марин Чилич в трех сетах взял верх над французом Люкой Пуи — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3.

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Ранее Чилич обыграл Жо-Уилфрида Цонгу, а Борна Чорич оказался сильнее Жереми Шарди. Единственную победу французы одержали в парном разряде, когда Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер обыграли Ивана Додига и Мате Павича.

После матча французы посетили раздевалку оппонентов и поздравили их с победой.

Капитан сборной Франции Янник Ноа после игры отметил, что клетчатые абсолютно заслуженно получили трофей:

— Мы проиграли значительно более сильной команде. Я думаю, что они замечательные победители, которые полностью заслужили этот успех!

Для хорватов победа в Кубке Дэвиса стала второй в истории. Также сборная Хорватии стала последней обладательницей исторического Кубка Дэвиса, ведь со следующего сезона турнир будет проходить в обновленном формате.

К слову, украинская теннисистка Элина Свитолина опередила по призовыми за октябрь лидеров мира тенниса рейтингов WTA и ATP.

Фото: Paul Zimmer/DavisCup.

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