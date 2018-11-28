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Астана — Динамо прогноз букмекеров на матч

Динамо на Астана Арена сыграет против казахской Астаны в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы 2018/19.

Динамо в четверг, 29 ноября, проведет матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором бело-синие на выезде на Астана Арена сыграют против казахской Астаны.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Романа Григорчука. На победу Астаны принимают ставки с коэффициентом 2.85. Успех бело-синих оценивают в 3.75. Ничейный результат встречи — 2.39.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Астана — Динамо. Начало в 17:50.

Фото: FC Dynamo Kiev, FC Astana.

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