Динамо на Астана Арена сыграет против казахской Астаны в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы 2018/19.
Динамо в четверг, 29 ноября, проведет матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором бело-синие на выезде на Астана Арена сыграют против казахской Астаны.
По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Романа Григорчука. На победу Астаны принимают ставки с коэффициентом 2.85. Успех бело-синих оценивают в 3.75. Ничейный результат встречи — 2.39.Читайте: Арсенал вылетел в Украину: где состоится матч ЛЕ до сих пор неизвестно Лига Европы: календарь и результаты матчей Военное положение в Украине: официальное заявление ФФУ
Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Астана — Динамо. Начало в 17:50.
Фото: FC Dynamo Kiev, FC Astana.