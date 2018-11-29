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Астана — Динамо – 0:1: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы Астана — Динамо на Фактах ICTV в четверг, 29 ноября, в 17.50.

Астана и Динамо сойдутся на стадионе Астана Арена в Казахстане в рамках матча пятого тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 в четверг, 29 ноября.

Читайте: Где смотреть Астана — Динамо

Оба клуба являются лидерами турнирной таблицы в группе К, набрав по 8 очков. Украинский и казахский клуб опережает ближайшего преследователя — Ренн на 5 очков. Если в в очной дуэли Яблонца и Ренна будет зафиксирована ничья, именно Астана и Динамо досрочно выходят в плей-офф.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Григория Бабаяна. На победу Астаны принимают ставки с коэффициентом 2.85. Успех бело-синих оценивают в 3.75. Ничейный результат встречи — 2.39.

Прогноз Фактов ICTV

Астана — Динамо – 1:1

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