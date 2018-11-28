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Когда Буффон повесит бутсы на гвоздь

Недавно легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон отпраздновал очередную дату — 23 года профессиональной деятельности и не спешит завершать карьеру.

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон 19 ноября отметил 23 года со дня своего первого матча на профессиональном уровне.

Итальянец разместил в Instagram фото в форме Пармы, за которую дебютировал в 1995 году, и написал, что этот день остается для него особенным.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Così è arrivato un altro #19novembre. Un giorno speciale per me. Il giorno del mio #esordio in #SerieA con il #Parma, datato 1995. Link in BIO

Допис, поширений Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

В 2018 году Буффон покинул Ювентус, где играл 17 лет, и перешел в более амбициозный ПСЖ.

Однако многих фанатов и экспертов по всему миру интересует вопрос: как долго Джанлуиджи задержится в профессиональном спорте?

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В Фаворит Спорт болельщикам предложили сделать необычный прогноз — сколько еще матчей проведет итальянский голкипер и в какой стране все же повесит бутсы на гвоздь.

Так, завершение карьеры во Франции расценивается специалистами как наиболее вероятный исход — коэффициент 1,15. Рассматривается также вариант с переездом в Америку — 10 или возвращение в Италию — 15.

Что касается сыгранных матчей, то в Фаворит Спорт не сомневаются, что Буффон сыграет еще более 20 игр. Такая возможность оценивается специалистами по вероятностью 1,01.

А вот победа в Лиге чемпионов, для Буффона и его ПСЖ, менее реальны. Ставки на данный результат принимаются с коэффициентом 13.

Ранее Факты ICTV писали как фанаты ПСЖ встретили Джанлуиджи Буффона.

Фотоbuffontifosi.

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