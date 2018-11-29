Прямую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между Астаной и Динамо покажет телеканал Футбол 2.

В пятом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА Динамо Киев на выезде сыграет с казахской Астаной. Матч пройдет 29 ноября в Казахстане на стадионе Астана Арена.

Начало матча в 17:50.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Астана – Динамо Киев на Фактах ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv.