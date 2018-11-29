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Факти / Спорт / Батька екс-гравця збірної України знайшли мертвим на березі річки/

Отца экс-игрока сборной Украины нашли мертвым на берегу реки

В Волынской области на берегу реки обнаружили тело отца экс-игрока сборной Украины Тараса Михалика.

На берегу реки Стоход в Волынской области было обнаружено тело мертвого мужчины.

Об этом сообщает местный ресурс Район.

Обстоятельства смерти мужчины следствие пока не разглашает, однако подтвердило личность умершего — это житель Любешева Владимир Михалик, который является отцом украинского футболиста Тараса Михалика.

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Причина смерти мужчины остается неизвестной.

Напомним, Михалик защищал цвета киевского Динамо в период с 2006 по 2013 годы. А также провел 32 поединка за сборную Украины. Сейчас Михалик является игроком московского клуба Локомотив.

Недавно в Словакии после матча умер 21-летний хоккеист Кристиан Лунтер.

ФотоФК Локомотив.

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