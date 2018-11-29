Легендарный защитник Динамо Виктор Матвиенко ушел из жизни в возрасте 70 лет.
На 71-м году жизни скончался известный защитник киевского Динамо Виктор Матвиенко.
Об этом сообщил официальный сайт киевского клуба.
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О причинах смерти экс-футболиста не сообщается.
Выступая за киевское Динамо с 1970 по 1977 годы, Матвиенко стал 4-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА. Кроме Динамо Матвиенко также защищал цвета Днепра и запорожского Металлурга.
Недавно в Словакии после матча умер 21-летний хоккеист Кристиан Лунтер.
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