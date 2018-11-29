Киевское Динамо обыграло Астану в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Астана — Динамо – 0:1

Астана: Эрич, Заинутдинов (Шомко, 75), Аничич, Постников, Рукавина, Муртазаев, Кляйнхайслер, Маевский, Томасов, Келвин (Мужиков, 58), Кабананга (Янга, 62).

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Че Че, Шепелев, Цыганков (Морозюк, 83), Шапаренко (Гармаш, 64), Сидклей, Вербич (Сидорчук, 76).

Голы: Вербич, 29

Казахская Астана принимала киевское Динамо на своем поле в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на Астана Арене и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече забил хавбек бело-синих Беньямин Вербич в первом тайме после элегантного паса пяткой от Цыганкова.

После пяти сыгранных туров Динамо имеет в своем активе 11 очков и становится единоличным лидером группы К. Астана (8) идет второй.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги Европы Астана — Динамо.