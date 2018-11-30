Участники финала Кубка Либертадорес Бока Хуниорс и Ривер Плейт готовы обратиться в суд.

Аргентинские клубы Бока Хуниорс и Ривер Плейт заявили, что не собираются играть второй матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

По информации AFP, руководство генуэзцев уже готовит документы в суд с требованием дисквалификации Ривер Плейта за действия их фанатов, которые сорвали игру на стадионе Монументаль Антонио Веспучио Либерти.

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В свою очередь Ривер Плейт недоволен местом, которое утвердили в КОНМЕБОЛ для второго матча. На своем официальном сайте миллионеры заявили, что будут обжаловать его в судебных инстанциях.

Напомним, КОНМЕБОЛ перенес вторую игру финала Кубка Либертадорес на Сантьяго Бернабеу. Причиной послужил нападение фанатов Ривер Плейт на автобус с игроками Бока Хуниорс.

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