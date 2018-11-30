PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / Бока Хуніорс і Рівер Плейт замість Сантьяго Бернабеу йдуть до суду/

Бока Хуниорс и Ривер Плейт вместо Сантьяго Бернабеу идут в суд

Участники финала Кубка Либертадорес Бока Хуниорс и Ривер Плейт готовы обратиться в суд.

Аргентинские клубы Бока Хуниорс и Ривер Плейт заявили, что не собираются играть второй матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

По информации AFP, руководство генуэзцев уже готовит документы в суд с требованием дисквалификации Ривер Плейта за действия их фанатов, которые сорвали игру на стадионе Монументаль Антонио Веспучио Либерти.

Смотрите: Потоп и ненависть в Буэнос-Айресе: как прошел первый матч финала Кубка Либертадорес

В свою очередь Ривер Плейт недоволен местом, которое утвердили в КОНМЕБОЛ для второго матча. На своем официальном сайте миллионеры заявили, что будут обжаловать его в судебных инстанциях.

Напомним, КОНМЕБОЛ перенес вторую игру финала Кубка Либертадорес на Сантьяго Бернабеу. Причиной послужил нападение фанатов Ривер Плейт на автобус с игроками Бока Хуниорс.

Фото: iStock.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет в Мадриде — КОНМЕБОЛ
Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины
Фанаты Ривер Плейта забросали камнями автобус с игроками Бока Хуниорс — есть пострадавшие
Космическая Бомбонера: 50 тысяч фанатов на тренировке Бока Хуниорс едва не разнесли стадион
Потоп и ненависть в Буэнос-Айресе: как прошел первый матч финала Кубка Либертадорес
Фанат сжег дом родственника из-за футбола
Пара в Аргентине назвала сына в честь футбольного клуба
Не на жизнь, а на смерть: в финале Кубка Либертадорес сойдутся Бока Хуниорс и Ривер Плейт
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка