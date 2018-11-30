КОНМЕБОЛ определился с местом проведения многострадального финала Кубка Либертадорес 2018.

Второй матч финала Кубка Либертадорес 2018 между аргентинскими командами Ривер Плейт и Бока Хуниорс состоится в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

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Об этом сообщает официальный сайт Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ).

Матч начнется 9 декабря в 21.30.

Напомним, второй матч финала Копа Либертадорес должен был пройти в субботу, 24 ноября, однако был перенесен из-за нападения фанатов Ривер Плейт на автобус с игроками Бока Хуниорс. В результате атаки несколько игроков генуэзцев получили повреждения.

В итоге, Ривер Плейт был оштрафован за поведение своих фанатов на $400 тыс., а также вынужден будет провести два матча без зрителей на стадионе Монументаль Антонио Веспучио Либерти.

После инцидента было принято решение провести ответный матч за пределами Аргентины.

Первая встреча команд на арене Бомбонера в Буэнос-Айресе завершилась вничью 2:2.

Фото: IStock.