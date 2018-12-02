PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Евро-2020: сборная Украины узнала соперников в отборе/

Евро-2020: сборная Украины узнала соперников в отборе

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

О результатах жеребьевки, которая состоялась 2 декабря в Дублине, сообщается в Twitter UEFA EURO 2020.

С чемпионами Европы сборная Украины играла в отборе к ЧМ-1998. Тогда соперники обменялись домашними победами, а украинцы смогли опередить сборную Португалии в турнирной таблице квалификационной группы, заняв второе место после Германии.

С сербами украинцы играли только товарищеские матчи. Тогда сборная Украины одержала три победы, не пропустив ни одного мяча.

Читайте: Лига наций: календарь и результаты матчей

Со сборной Литвы Украина встретится в третий раз. В квалификации к Евро-96 соперники обменялись выездными победами. А перед Евро-2008 украинцы победили дома, а потом проиграли на выезде и не поехали на финальный турнир.

Украинцы завоевали 2 победы над этой сборной Люксембурга в отборе к Евро-2016 и разгромили ее перед ЧМ-2006.

Матчи отбора начнутся весной 2019 года и продлятся до ноября.

В финальную часть Евро-2020 выйдут по две первые команды из каждой группы.

Евро-2020 пройдет в 13 странах в 2020 году.

Напомним, Украина претендует на проведение Суперкубка УЕФА 2021 года.

Фото: Football Federation of Ukraine.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка