Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

О результатах жеребьевки, которая состоялась 2 декабря в Дублине, сообщается в Twitter UEFA EURO 2020.

С чемпионами Европы сборная Украины играла в отборе к ЧМ-1998. Тогда соперники обменялись домашними победами, а украинцы смогли опередить сборную Португалии в турнирной таблице квалификационной группы, заняв второе место после Германии.

С сербами украинцы играли только товарищеские матчи. Тогда сборная Украины одержала три победы, не пропустив ни одного мяча.

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Со сборной Литвы Украина встретится в третий раз. В квалификации к Евро-96 соперники обменялись выездными победами. А перед Евро-2008 украинцы победили дома, а потом проиграли на выезде и не поехали на финальный турнир.

Украинцы завоевали 2 победы над этой сборной Люксембурга в отборе к Евро-2016 и разгромили ее перед ЧМ-2006.

Матчи отбора начнутся весной 2019 года и продлятся до ноября.

В финальную часть Евро-2020 выйдут по две первые команды из каждой группы.

Евро-2020 пройдет в 13 странах в 2020 году.

Напомним, Украина претендует на проведение Суперкубка УЕФА 2021 года.

Фото: Football Federation of Ukraine.