Канадская хоккейная команда Parkland Rangers сыграла матч в форме с украинской символикой.

Канадская юниорская хоккейная команда Parkland Rangers провела матч в вышиванках в рамках Украинской ночи.

Экипировка хоккеистов была стилизована под украинскую вышиванку, а фамилии на спинах спортсменов были написаны кириллицей.

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Также во время выхода хоккеистов на лед звучала украинская музыка.

Это событие происходит в канадском городе Дофин ежегодно, ведь в этом городе живет очень большая украинская диаспора. Украинская ночь пользуется большой популярностью среди жителей города.

Ранее фанаты Бока Хуниорс устроили невероятный перформанс на тренировке команды перед вторым матчем финала Кубка Либертадорес.

Фото: The Parkland Rangers.