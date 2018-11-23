Фанаты Бока Хуниорс устроили невероятный перформанс на тренировке команды перед вторым матчем финала Кубка Либертадорес.

50 тысяч болельщиков посетили тренировку аргентинской команды Бока Хуниорс перед второй игрой финала Кубка Либертадорес 2018 против другой команды из Аргентины Ривер Плейт.

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Фанаты генуэзцев на Бомбонере, которая вмещает 57395 человек устроили космический перформанс. Чтобы попасть на тренировку люди стояли в длинных очередях. Некоторые занимали место в очереди еще с пяти утра несмотря на то, что тренировка началась в шесть вечера.

AHORA | Bombonerazo: empujones en la entrada de la #Bombonera. Siguen llegando hinchas pero desde el club piden que no vaya más gente. #Superfinal #superclasico #Boca #CopaLibertadores pic.twitter.com/LGv1zlXiPq — Popular (@populardiario) 22 ноября 2018 г.

После тренировки президент Бока Хуниорс Даниэль Анхелиси заявил, что клуб не ожидал такого ажиотажа:

— Наши болельщики никогда не перестанут удивлять. Пришло больше людей, чем может вместить стадион. Мы зашли слишком далеко. Пришлось закрыть вход.

Из-за хаоса на тренировке клубу уже запретили устраивать на Бомбонере празднования, если генуэзцы выигрывают Кубок Либертадорес. По словам президента Бока Хуниорс, клуб будет пытаться обжаловать данное решение.

El plantel ya está en la Bombonera junto a los hinchas. En vivo por https://t.co/F7d8tX87CU #JugamosTodos pic.twitter.com/VbTVONDkqO — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 22 ноября 2018 г.

Напомним, ответный матч команд пройдет 24 ноября в 22.00 по киевскому времени на стадионе Ривер Плейт — Монументаль Антонио Веспуччи Либерти. В первом матче соперники не смогли определить победителя, расписав ничью – 2:2.

Ранее аргентинский фанат поджег дом родственника после спора о победителе предстоящего Кубка Либертадорес.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images.