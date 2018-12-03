В США во время хоккейного матча состоялась ежегодная акция Teddy Bear Toss.

Во время матча Американской хоккейной лиги между Херши Биарс и Бингемптон Девилс состоялась ежегодная рождественская акция Teddy Bear Toss.

Об этом сообщает телеканал ESPN.

После того, как хоккеист Херши Райли Барбер забросил шайбу в сетку ворот, соперника болельщики выбросили на лед 34,798 мягких игрушек. Таким образом болельщики побили мировой рекорд, который принадлежал Калгари с WHL — 28,815.

Читайте: Калгари отказался от проведения Олимпиады 2026 — официально

В прошлом году в рамках Teddy Bear Toss фанаты пожертвовали 25,017 игрушек.

Все собранные игрушки доставят в школы, детские дома, церкви и приюты.

We can watch this a thousand times #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/aonDNfOsjw — Hershey Bears (@TheHersheyBears) 2 декабря 2018 г.

Встреча в рамках АХЛ состоялась на арене Giant Center в городе Херши и завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

Teddy Bear Toss – ежегодная акция, которая проводится в преддверии Рождества, начиная с 1993 года. Болельщики должны принести с собой мягкую игрушку (часто это мишка) и бросить ее на лед, когда команда хозяев забьет первую шайбу. Традицию поддерживают во всем мире кроме НХЛ.

К слову, футболист Ливерпуля Мохаммед Салах выступил против экспорта бездомных кошек и собак из Египта в страны, где они могут стать деликатесами.

Фото: Hershey Bears.