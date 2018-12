Во время матча Американской хоккейной лиги между Херши Биарс и Бингемптон Девилс состоялась ежегодная рождественская акция Teddy Bear Toss.

Об этом сообщает телеканал ESPN.

После того, как хоккеист Херши Райли Барбер забросил шайбу в сетку ворот, соперника болельщики выбросили на лед 34,798 мягких игрушек. Таким образом болельщики побили мировой рекорд, который принадлежал Калгари с WHL — 28,815.

В прошлом году в рамках Teddy Bear Toss фанаты пожертвовали 25,017 игрушек.

Все собранные игрушки доставят в школы, детские дома, церкви и приюты.

We can watch this a thousand times #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/aonDNfOsjw

— Hershey Bears (@TheHersheyBears) 2 декабря 2018 г.