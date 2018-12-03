PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Дождь из мишек: фанаты выбросили рекордное количество игрушек на лед/

Дождь из мишек: фанаты выбросили рекордное количество игрушек на лед

В США во время хоккейного матча состоялась ежегодная акция Teddy Bear Toss.

Во время матча Американской хоккейной лиги между Херши Биарс и Бингемптон Девилс состоялась ежегодная рождественская акция Teddy Bear Toss.

Об этом сообщает телеканал ESPN.

После того, как хоккеист Херши Райли Барбер забросил шайбу в сетку ворот, соперника болельщики выбросили на лед 34,798 мягких игрушек. Таким образом болельщики побили мировой рекорд, который принадлежал Калгари с WHL — 28,815.

Читайте: Калгари отказался от проведения Олимпиады 2026 — официально

В прошлом году в рамках Teddy Bear Toss фанаты пожертвовали 25,017 игрушек.

Все собранные игрушки доставят в школы, детские дома, церкви и приюты.

Встреча в рамках АХЛ состоялась на арене Giant Center в городе Херши и завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

Teddy Bear Toss – ежегодная акция, которая проводится в преддверии Рождества, начиная с 1993 года. Болельщики должны принести с собой мягкую игрушку (часто это мишка) и бросить ее на лед, когда команда хозяев забьет первую шайбу. Традицию поддерживают во всем мире кроме НХЛ.

К слову, футболист Ливерпуля Мохаммед Салах выступил против экспорта бездомных кошек и собак из Египта в страны, где они могут стать деликатесами.

ФотоHershey Bears.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Канадские хоккеисты вышли на матч в вышиванках
21-летний хоккеист умер после матча
Калгари отказался от проведения Олимпиады 2026 — официально
Встреча Климкина и министра обороны Канады – о чем говорили
Люди плакали: в Канаде пилот посадил самолет без переднего шасси
В Торонто автобус с пассажирами врезался в столб – десятки пострадавших
Над Канадой столкнулись два самолета, есть погибший
Глаза горели огнем! Школьница нарядилась демоном на Хэллоуин и ослепла
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка