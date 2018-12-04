PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / На матчі НБА анонсували майбутній бій Ломаченка/

На матче НБА анонсировали предстоящий бой Ломаченко

Василий Ломаченко посетил матч НБА, во время которого анонсировали предстоящий бой украинца с пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко побывал на матче НБА между Нью-Йорк Никс и Вашингтон Уизардс.

Интересно, что домашней ареной Нью-Йорк Никс является легендарная арена Мэдисон Сквер Гарден, на которой и состоится поединок в ночь с 8-го на 9-е декабря 2019 года.

Читайте: Ломаченко: Эта земля вырастила меня! Горжусь тем, что я украинец

Во время одного из баскетбольных тайм-аутов на экране показали промо-ролик объединительного боя Ломаченко — Педраса, а затем камеры выхватили на трибунах и самого украинского боксера, который немножко поиграл с тенью.

Соответствующее видео опубликовал в Instagram менеджер украинца Эгис Климас.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Here @thegarden  game with @lomachenkovasiliy 

Допис, поширений Egis Klimas (@klimasmanagement)

Также Ломаченко вышел в центр паркета, чтобы поприветствовать местную публику.

На кону поединка будут стоять два пояса — WBA, который владеет украинец, а также WBO, который будет отстаивать Педраса.

Напомним, украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона в 11 раунде.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка