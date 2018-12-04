Василий Ломаченко посетил матч НБА, во время которого анонсировали предстоящий бой украинца с пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко побывал на матче НБА между Нью-Йорк Никс и Вашингтон Уизардс.

Интересно, что домашней ареной Нью-Йорк Никс является легендарная арена Мэдисон Сквер Гарден, на которой и состоится поединок в ночь с 8-го на 9-е декабря 2019 года.

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Во время одного из баскетбольных тайм-аутов на экране показали промо-ролик объединительного боя Ломаченко — Педраса, а затем камеры выхватили на трибунах и самого украинского боксера, который немножко поиграл с тенью.

Соответствующее видео опубликовал в Instagram менеджер украинца Эгис Климас.

Переглянути цей допис в Instagram Here @thegarden game with @lomachenkovasiliy Допис, поширений Egis Klimas (@klimasmanagement) 3 Гру 2018 р. о 6:53 PST

Также Ломаченко вышел в центр паркета, чтобы поприветствовать местную публику.

На кону поединка будут стоять два пояса — WBA, который владеет украинец, а также WBO, который будет отстаивать Педраса.

Напомним, украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона в 11 раунде.