Василий Ломаченко посетил матч НБА, во время которого анонсировали предстоящий бой украинца с пуэрториканцем Хосе Педрасой.
Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко побывал на матче НБА между Нью-Йорк Никс и Вашингтон Уизардс.
Интересно, что домашней ареной Нью-Йорк Никс является легендарная арена Мэдисон Сквер Гарден, на которой и состоится поединок в ночь с 8-го на 9-е декабря 2019 года.
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Во время одного из баскетбольных тайм-аутов на экране показали промо-ролик объединительного боя Ломаченко — Педраса, а затем камеры выхватили на трибунах и самого украинского боксера, который немножко поиграл с тенью.
Соответствующее видео опубликовал в Instagram менеджер украинца Эгис Климас.
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Также Ломаченко вышел в центр паркета, чтобы поприветствовать местную публику.
На кону поединка будут стоять два пояса — WBA, который владеет украинец, а также WBO, который будет отстаивать Педраса.
Напомним, украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона в 11 раунде.