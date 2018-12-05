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Лунин стал героем испанских СМИ после матча Кубка

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин стал героем матча Кубка Испании, практически выведя свою команду Леганес в четвертьфинал турнира.

Украинский голкипер стал героем испанской прессы, проведя очень сильный матч за Леганес в 1/8 Кубка Испании.

Украинец, когда команде нельзя было пропускать ни одного гола от Райо Вальекано, отбил пенальти и совершил несколько феноменальных сэйвов.

Благодаря игре Лунина, Леганес завершил матч со счетом 1:0 в свою пользу (прошлая игра завершилась вничью – 2:2).

Читайте: Как Андрей Лунин провел свой первый полный матч за Леганес

Издание Marca назвало заметку о матче: “Герой Лунин: большой матч украинского вратаря в Вальекаси”.

В свою очередь спортивное медиа AS назвало Лунина “героем, который вывел Леганес в четвертьфинал Кубка Испании”.

Напомним, Андрей Лунин перешел в Леганес в начале сезона. Контракт игрока принадлежит Реалу, который выкупил голкипера у луганской Зари за 14 млн евро.

 

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