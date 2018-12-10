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Факти / Спорт / Визначилися усі учасники клубного чемпіонату світу 2018/

Определились все участники клубного чемпионата мира 2018

Стали известны все участники чемпионата мира среди клубов.

После победы аргентинского Ривер Плейта в финале Кубка Либертадорес 2018 стали известны все участники чемпионата мира среди клубов.

В финале миллионеры обыграли другую аргентинскую команду Бока Хуниорс (2:2, 3:1), что позволило им квалифицироваться на турнир.

Все участники Клубного чемпионата мира:

  • Реал Мадрид, Испания (в финале Лиги чемпионов УЕФА победил Ливерпуль 3:1)
  • Касима Антлерс, Япония (в финале Лиги чемпионов АЕК победил иранский Персеполис 2:0)
  • Гвадалахара, Мексика (в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ победил канадский Торонто 3:3, пен.4:2)
  • Ривер Плейт, Аргентина (в финале Кубка Либертадорес победил аргентинский Бока Хуниорс 5:2)
  • Том Веллингтон, Австралия (в финале Лиги чемпионов ОФК победил клуб Лаутока с Фиджи 10:3)
  • Эсперанс, Тунис (в финале Лиги чемпионов КАФ победил египетский Аль-Ахли 4:3)
  • Аль-Айн (хозяин турнира)

Клубный чемпионат мира пройдет в ОАЭ с 12 по 22 декабря 2019 года. Матчи пройдут на двух стадионах в Абу-Даби (стадион Зайед Спорт Сити) и Эль-Айне (стадион Хазза бин Зайед).

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Интересно, что Ривер Плейт и Реал могут встретиться в финале турнира. В полуфинале аргентинцы встретятся с победителем пары Эсперанс — Тим Веллингтон/Аль-Айн, а Реал сыграет с победителем дуэли Касима Антлерс — Гвадалахара.

Ранее стали известны пары 1/2 финала финального турнира Лиги наций 2018/19.

ФотоB/R Football.

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