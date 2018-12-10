Стали известны все участники чемпионата мира среди клубов.

После победы аргентинского Ривер Плейта в финале Кубка Либертадорес 2018 стали известны все участники чемпионата мира среди клубов.

В финале миллионеры обыграли другую аргентинскую команду Бока Хуниорс (2:2, 3:1), что позволило им квалифицироваться на турнир.

Все участники Клубного чемпионата мира:

Реал Мадрид, Испания (в финале Лиги чемпионов УЕФА

Испания (в Касима Антлерс, Япония (в финале Лиги чемпионов АЕК победил иранский Персеполис 2:0)

Япония (в финале Лиги чемпионов АЕК победил иранский Персеполис 2:0) Гвадалахара , Мексика (в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ победил канадский Торонто 3:3, пен.4:2)

, Мексика (в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ победил канадский Торонто 3:3, пен.4:2) Ривер Плейт, Аргентина (в финале Кубка Либертадорес победил аргентинский Бока Хуниорс 5:2)

Аргентина (в финале Кубка Либертадорес победил аргентинский Бока Хуниорс 5:2) Том Веллингтон, Австралия (в финале Лиги чемпионов ОФК победил клуб Лаутока с Фиджи 10:3)

Австралия (в финале Лиги чемпионов ОФК победил клуб Лаутока с Фиджи 10:3) Эсперанс , Тунис (в финале Лиги чемпионов КАФ победил египетский Аль-Ахли 4:3)

, Тунис (в финале Лиги чемпионов КАФ победил египетский Аль-Ахли 4:3) Аль-Айн (хозяин турнира)

Клубный чемпионат мира пройдет в ОАЭ с 12 по 22 декабря 2019 года. Матчи пройдут на двух стадионах в Абу-Даби (стадион Зайед Спорт Сити) и Эль-Айне (стадион Хазза бин Зайед).

Читайте: Скандал в футболе: ведущий предложил обладательнице Золотого мяча станцевать тверк

Интересно, что Ривер Плейт и Реал могут встретиться в финале турнира. В полуфинале аргентинцы встретятся с победителем пары Эсперанс — Тим Веллингтон/Аль-Айн, а Реал сыграет с победителем дуэли Касима Антлерс — Гвадалахара.

Ранее стали известны пары 1/2 финала финального турнира Лиги наций 2018/19.

Фото: B/R Football.