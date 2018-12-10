Стали известны все участники чемпионата мира среди клубов.
После победы аргентинского Ривер Плейта в финале Кубка Либертадорес 2018 стали известны все участники чемпионата мира среди клубов.
В финале миллионеры обыграли другую аргентинскую команду Бока Хуниорс (2:2, 3:1), что позволило им квалифицироваться на турнир.
Все участники Клубного чемпионата мира:
- Реал Мадрид, Испания (в финале Лиги чемпионов УЕФА победил Ливерпуль 3:1)
- Касима Антлерс, Япония (в финале Лиги чемпионов АЕК победил иранский Персеполис 2:0)
- Гвадалахара, Мексика (в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ победил канадский Торонто 3:3, пен.4:2)
- Ривер Плейт, Аргентина (в финале Кубка Либертадорес победил аргентинский Бока Хуниорс 5:2)
- Том Веллингтон, Австралия (в финале Лиги чемпионов ОФК победил клуб Лаутока с Фиджи 10:3)
- Эсперанс, Тунис (в финале Лиги чемпионов КАФ победил египетский Аль-Ахли 4:3)
- Аль-Айн (хозяин турнира)
Клубный чемпионат мира пройдет в ОАЭ с 12 по 22 декабря 2019 года. Матчи пройдут на двух стадионах в Абу-Даби (стадион Зайед Спорт Сити) и Эль-Айне (стадион Хазза бин Зайед).
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Интересно, что Ривер Плейт и Реал могут встретиться в финале турнира. В полуфинале аргентинцы встретятся с победителем пары Эсперанс — Тим Веллингтон/Аль-Айн, а Реал сыграет с победителем дуэли Касима Антлерс — Гвадалахара.
Ранее стали известны пары 1/2 финала финального турнира Лиги наций 2018/19.
Фото: B/R Football.