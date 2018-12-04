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Факти / Спорт / Скандал у футболі: ведучий запропонував володарці Золотого м'яча станцювати тверк/

Скандал в футболе: ведущий предложил обладательнице Золотого мяча станцевать тверк

Церемония вручения награды Золотой мяч-2018 не обошлась без сексистского скандала.

Соведущий церемонии Золотой мяч Мартин Сольвейг попал в сексистский скандал.

Инцидент произошел после вручения награды норвежской футболистке Аде Хегерберг, которая впервые в истории женского футбола получила награду Золотой мяч.

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Хегерберг рассказала, что эта награда является знаковой и может вдохновить много девушек в мире играть в футбол. Однако ее вдохновенная речь была омрачена выходкой французского DJ, который предложил спортсменке станцевать тверк в прямом эфире.

Хегерберг сухо отклонил предложение Сольвейг. А большинству в зале стало неловко за диджея, в том числе и Килиану Мбаппе.

После этого в соцсетях на Сольвейга обвалился шквал негативной критики. Пользователи обвинили музыканта в сексуальных домогательствах и сексизме.

В частности экс-первая ракетка мира Энди Маррей в своем Instagram назвал этот инцидент еще одним примером бессмысленного секзизму, который до сих пор существует в спорте.

— Почему женщины должны мириться с этим дерьмом? Какие вопросы они задавали Модричу и Мбаппе? Думаю, там было что-то связано с футболом. И всем, кто считает, что этой теме уделяется слишком большое внимание и это была лишь шутка: это не шутка. Я всю жизнь провел в спорте и могу сказать, что уровень сексизма в нем просто нереален.

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Скандал в футболе: ведущий предложил обладательнице Золотого мяча станцевать тверк / 2 фотографии

В итоге Сольвейгу пришлось извиняться перед футболисткой. Он рассказал, что объяснил Ади, что это была шутка, которую она поняла.

Напомним, хорватский полузащитник Реала Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018.

Фото: Ada Stolsmo Hegerberg.

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