Соведущий церемонии Золотой мяч Мартин Сольвейг попал в сексистский скандал.

Инцидент произошел после вручения награды норвежской футболистке Аде Хегерберг, которая впервые в истории женского футбола получила награду Золотой мяч.

Читайте: Мбаппе — обладатель Kopa Trophy от France Football

Хегерберг рассказала, что эта награда является знаковой и может вдохновить много девушек в мире играть в футбол. Однако ее вдохновенная речь была омрачена выходкой французского DJ, который предложил спортсменке станцевать тверк в прямом эфире.

Хегерберг сухо отклонил предложение Сольвейг. А большинству в зале стало неловко за диджея, в том числе и Килиану Мбаппе.

После этого в соцсетях на Сольвейга обвалился шквал негативной критики. Пользователи обвинили музыканта в сексуальных домогательствах и сексизме.

В частности экс-первая ракетка мира Энди Маррей в своем Instagram назвал этот инцидент еще одним примером бессмысленного секзизму, который до сих пор существует в спорте.

Скандал в футболе: ведущий предложил обладательнице Золотого мяча станцевать тверк / 2 фотографии

В итоге Сольвейгу пришлось извиняться перед футболисткой. Он рассказал, что объяснил Ади, что это была шутка, которую она поняла.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk

— Martin Solveig (@martinsolveig) 3 декабря 2018 г.