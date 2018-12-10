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Факти / Спорт / Аргентинський серіал закінчився. Рівер Плейт виграв Кубок Лібертадорес 2018/

Аргентинский сериал закончился. Ривер Плейт выиграл Кубок Либертадорес 2018

Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс во втором финальном матче Кубка Либертадорес и стал обладателем трофея.

Во втором финальном матче Кубка Либертадорес 2018 встречались аргентинские команды Ривер Плейт и Бока Хуниорс. Встреча прошла в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась победой Ривера в дополнительное время со счетом 3:1.

В первой встрече финала, которая состоялась на Бомбонере еще 11 ноября, команды не смогли выявить победителя и разошлись боевой ничьей 2:2.

В матче на Бернабеу счет открыл Бока Хуниорс в конце первого тайма: Дарио Бенедетто вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в угол ворот. Ривер отыгрался в середине второго тайма, после красивой комбинации, которая завершилась точным ударом Лукаса Пратто.

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Игра плавно перешла в овертайм. В первой 15-ти минутке генуэзцы остались в меньшинстве после удаления Вилмара Барриоса. А вот в начале второго овертайма Ривер воспользовался количественным преимуществом и вышел вперед. Хуан Кинтеро с дальней дистанции отправил мяч в сетку, а на 122 минуте хавбек Гонсало Мартинес поставил точку во встрече — 3:1.

Для Ривер Плейта это четвертый завоеванный трофей Кубка Либертадорес в истории. Последний раз полосатые становились обладателями кубка в 2015 году.

Оба финальных матча не смогли состояться в назначенные даты. На Бомбонере игра была перенесена с 10 на 11 ноября из-за ужасных погодных условий, а встреча на домашнем стадионе Ривера — Монументаль Антонио Веспуччи Либерти не состоялась из-за нападения фанатов полосатых, как называют Ривер, на автобус игроков Бока Хуниорс.

В итоге КОНМЕБОЛ решил перенести игру за пределы Аргентины. 30 ноября стало известно, что игра пройдет в Мадриде на Сантьяго Бернабеу.

Обе команды были недовольны местом проведения встречи. Бока требовала дисквалификации соперника за беспорядки их фанатов в Буэнос-Айресе, а Ривер обвинял в нападении местную полицию, которая не смогла обеспечить безопасность в аргентинской столице и протестовал против матча в Мадриде из-за смены часовых поясов.

Финал Кубка Либертадорес 2018 стал первым, в котором сошлись две аргентинские команды Ривер Плейт и Бока Хуниорс.

Также это был последний финал в истории Кубка, который состоит из двух матчей. Со следующего сезона финальный матч будет один.

Фото: Denis Doyle/Getty Images.

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