Во втором финальном матче Кубка Либертадорес 2018 встречались аргентинские команды Ривер Плейт и Бока Хуниорс. Встреча прошла в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу и завершилась победой Ривера в дополнительное время со счетом 3:1.

В первой встрече финала, которая состоялась на Бомбонере еще 11 ноября, команды не смогли выявить победителя и разошлись боевой ничьей 2:2.

В матче на Бернабеу счет открыл Бока Хуниорс в конце первого тайма: Дарио Бенедетто вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в угол ворот. Ривер отыгрался в середине второго тайма, после красивой комбинации, которая завершилась точным ударом Лукаса Пратто.

Игра плавно перешла в овертайм. В первой 15-ти минутке генуэзцы остались в меньшинстве после удаления Вилмара Барриоса. А вот в начале второго овертайма Ривер воспользовался количественным преимуществом и вышел вперед. Хуан Кинтеро с дальней дистанции отправил мяч в сетку, а на 122 минуте хавбек Гонсало Мартинес поставил точку во встрече — 3:1.

It was worth the wait – check out the highlights from River Plate’s 3-1 win over Boca Juniors in the #CopaLibertadoresFinal! pic.twitter.com/7p8K1v9YTj

— Goal (@goal) 9 декабря 2018 г.