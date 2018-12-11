PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Марта стала первой женщиной, которая оставила отпечаток ног на Маракане/

Марта стала первой женщиной, которая оставила отпечаток ног на Маракане

Аллея славы легендарной Мараканы получила отпечаток ног футболистки сборной Бразилии Марты.

Звезда бразильского футбола и шестикратная чемпионка мира Марта стала первой женщиной, которая попала на Аллею славы Мараканы.

Также футболистка оставила отпечаток своих ног.

Об этом сообщает издание Globo.

После того, как отпечаток ног изготовят, их поместят на Аллее славы вокруг стадиона Маракана в Рио-де-Жанейро.

Читайте: Скандал в футболе: ведущий предложил обладательнице Золотого мяча станцевать тверк

Таким образом, Марта станет первой футболисткой на Аллее славы, а ее следы присоединятся к отпечаткам легендарных Пеле, Зико, Ромарио, Кака, Франца Бекенбауэра.

Марта отметила, что эта награда станет стимулом для женщин бороться за свое место на поле и за его пределами.

Маракана — самый известный стадион в Бразилии. До реконструкции он вмещал в себя 180 тыс. зрителей, однако потом его вместимость сократилась до 70 тыс.

Ранее Факты ICTV составили 9 мотиваторов, которые заставляют людей любить футбол.

Фото: Bruno Zanardo/ Getty Images.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Завистники сглазили! Нацполиция опубликовала шокирующий фильм о договорных матчах
Мальчик повторил шедевральный гол Тони Кроос на ЧМ-2018
УЕФА назвала 50 футболистов, претендующих на попадание в сборную года
За что любят футбол: 9 причин
Тренер упал на колени перед судьей, умоляя добавить больше времени
70 девушек и веселящий газ: футболисты Арсенала устроили дикую вечеринку
Лунин стал героем испанских СМИ после матча Кубка
Скандал в футболе: ведущий предложил обладательнице Золотого мяча станцевать тверк
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка