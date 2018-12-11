Аллея славы легендарной Мараканы получила отпечаток ног футболистки сборной Бразилии Марты.

Звезда бразильского футбола и шестикратная чемпионка мира Марта стала первой женщиной, которая попала на Аллею славы Мараканы.

Также футболистка оставила отпечаток своих ног.

Об этом сообщает издание Globo.

После того, как отпечаток ног изготовят, их поместят на Аллее славы вокруг стадиона Маракана в Рио-де-Жанейро.

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Таким образом, Марта станет первой футболисткой на Аллее славы, а ее следы присоединятся к отпечаткам легендарных Пеле, Зико, Ромарио, Кака, Франца Бекенбауэра.

O momento que Marta coloca seus pés na calçada da fama. A primeira mulher a fazê-lo. Um dia histórico para o futebol brasileiro. pic.twitter.com/xBR8yYd330 — Sergio Santana (@sergiostn_) 10 декабря 2018 г.

Марта отметила, что эта награда станет стимулом для женщин бороться за свое место на поле и за его пределами.

Маракана — самый известный стадион в Бразилии. До реконструкции он вмещал в себя 180 тыс. зрителей, однако потом его вместимость сократилась до 70 тыс.

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Фото: Bruno Zanardo/ Getty Images.