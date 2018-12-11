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Факти / Спорт / Тенісистка оголосила про завершення кар'єри у стилі фільму Реальна любов/

Теннисистка объявила о завершении карьеры в стиле фильма Реальная любовь

Новозеландская теннисистка Марина Еракович объявила о завершении карьеры, повторив сцену из американского фильма Реальная любовь.

Новозеландская теннисистка Марина Еракович решила завершить карьеру в профессиональном теннисе.

Спортсменка сообщила о своем решении, повторив знаменитую сцену с рождественской американской киноленты Реальная любовь, режиссера Ричарда Кертиса.

Соответствующее видео Еракович разместила на своей странице в соцсети Instagram.

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На ее карточках, которые 30-летняя Марина сопровождала пантомимой, говорится:

“Эй, у меня для тебя есть новость”, “Ты все правильно понял”, “Я не выхожу замуж и не беременна”, “Но я завершаю карьеру в профессиональном теннисе”, “Спасибо за поддержку, которая поступала все эти годы”, “Нет, правда, большое спасибо”, “Чем я займусь теперь?”, “Рада, что ты спросил об этом” , “Я просто собираюсь расслабляться на пляже”, “А теперь я побегу к морю под Bye Bye Bye группы N’Sync “.

Еракович не выступала с конца 2017 года, после того как получил травму. В рейтинге WTA Еракович выше всего поднималась на 39 место.

Ранее Агнешка Радваньская объявила о завершении карьеры.

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