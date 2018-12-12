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Факти / Спорт / Футболісти київського Динамо влаштували вечірку з алкоголем та дівчатами/

Футболисты киевского Динамо устроили вечеринку с алкоголем и девушками

Легионеры киевского Динамо устроили вечеринку с девушками и алкоголем.

Футболисты киевского Динамо после победного матча в рамках 18 тура УПЛ устроили шумную вечеринку с алкоголем, девушками и кальяном.

На вечеринке были замечены только легионеры бело-синих, а именно Беньямин Вербич, Томаш Кендзера, Витор Буэно, Сидклей, Че Че и Тамаш Кадар.

На опубликованном видео видно, что на столе был алкоголь и кальян.

Читайте: 70 девушек и веселящий газ: футболисты Арсенала устроили дикую вечеринку

Уже завтра динамовцы сыграют матч шестого тура Лиги Европы против чешского Яблонца. Как подтвердили в пресс-службе киевского Динамо игра не состоится на стадионе имени Валерия Лобановского.

ФотоAlexander Ishchenko | Dreamstime.com.

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