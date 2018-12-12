Легионеры киевского Динамо устроили вечеринку с девушками и алкоголем.
Футболисты киевского Динамо после победного матча в рамках 18 тура УПЛ устроили шумную вечеринку с алкоголем, девушками и кальяном.
На вечеринке были замечены только легионеры бело-синих, а именно Беньямин Вербич, Томаш Кендзера, Витор Буэно, Сидклей, Че Че и Тамаш Кадар.
На опубликованном видео видно, что на столе был алкоголь и кальян.
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Уже завтра динамовцы сыграют матч шестого тура Лиги Европы против чешского Яблонца. Как подтвердили в пресс-службе киевского Динамо игра не состоится на стадионе имени Валерия Лобановского.
Фото: Alexander Ishchenko | Dreamstime.com.
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