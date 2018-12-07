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Факти / Спорт / 70 дівчат і звеселяючий газ: футболісти Арсеналу влаштували дику вечірку/

70 девушек и веселящий газ: футболисты Арсенала устроили дикую вечеринку

Скандальная вечеринка футболистов Арсенала с алкоголем и девушками стала темой новостей.

Видео вечеринки, устроенной футболистами лондонского Арсенала, появилось в сети. На кадрах, которые представило издание The Sun, видно, как Ляказетта, Обамеянг, Озил, Колашинац, Гендузи развлекаются, употребляя веселящий газ. Героями видео также стали Мхитарян и Мустафе.

Как утверждают СМИ, кроме 12 футболистов Арсенала на вечеринке присутствовали 70 девушек. Все они якобы употребляли алкоголь – шампанское, водку, скотч.

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70 девушек и веселящий газ: футболисты Арсенала устроили дикую вечеринку / 3 фотографии

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Руководство клуба уже пообещало поговорить с игроками и ввести дисциплинарные санкции.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина посетила вечеринку мировых звезд футбола.

Фото: thesun

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