Скандальная вечеринка футболистов Арсенала с алкоголем и девушками стала темой новостей.
Видео вечеринки, устроенной футболистами лондонского Арсенала, появилось в сети. На кадрах, которые представило издание The Sun, видно, как Ляказетта, Обамеянг, Озил, Колашинац, Гендузи развлекаются, употребляя веселящий газ. Героями видео также стали Мхитарян и Мустафе.
Как утверждают СМИ, кроме 12 футболистов Арсенала на вечеринке присутствовали 70 девушек. Все они якобы употребляли алкоголь – шампанское, водку, скотч.
70 девушек и веселящий газ: футболисты Арсенала устроили дикую вечеринку / 3 фотографии
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Руководство клуба уже пообещало поговорить с игроками и ввести дисциплинарные санкции.
Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина посетила вечеринку мировых звезд футбола.
Фото: thesun
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