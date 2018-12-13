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Динамо — Яблонец: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы Динамо — Яблонец на Фактах ICTV в четверг, 13 декабря, в 19.55.

Динамо и Яблонец сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках матча шестого тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 в четверг, 13 декабря.

Читайте: Где смотреть Динамо — Яблонец

Подопечные Александра Хацкевича за тур до завершения группового этапа обеспечили себе первое место в квартете К и завоевали путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

Без турнирной мотивации и чехи, ведь Яблонец при любых обстоятельствах финиширует на четвертом месте в группе.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.83. Успех чехов оценивают в 5.00. Ничейный результат встречи — 3.45.

Прогноз Факты ICTV

Динамо — Яблонец – 2:0.

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