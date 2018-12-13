Немецкий Шальке решил выставить на трансфер украинца Евгения Коноплянку.

Немецкий Шальке решил устроить большую распродажу в зимнее трансферное окно. Это связано с неутешительными результатами кобальтовых на внутренней арене.

Об этом сообщает немецкое издание Sport Bild.

По информации издания, в список попал футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, у которого большая зарплата, но недостаточно игрового времени на поле.

В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл 12 матчей в Бундеслиге, в которых отдал 2 голевые передачи.

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Кроме украинца гельзенкирхенцев летом должен покинуть Франко Ди Санто, Бреель Эмболо, Омар Маскараль и Йоханнес Гайс.

После 14 туров Бундеслиги Шальке занимает лишь 13 место, имея в активе 14 очков. Немного лучше дела у подопечных Тедеско идут в Лиге чемпионов — команда со второго места смогла пробиться в плей-офф турнира.

Напомним, итальянский Наполи повторил антидостижения киевского Динамо в Лиге чемпионов 14-летней давности.

Фото: Lars Baron/Bongarts/ Getty Images.