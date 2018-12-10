УЕФА обнародовала список из 50 футболистов, претендующих на попадание в сборную года.

УЕФА назвала 50 футболистов, претендующих на попадание в символическую команду года.

Соответствующее голосования Европейская футбольная ассоциация разместила на своем сайте.

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Больше всего претендентов имеет мадридский Реал — 9, у Барселоны — 7, Ливерпуля и Атлетико — 6.

Полный список претендентов:

Вратари: Алисон Бекер (Ливерпуль), Уго Льорис (Тоттенхэм Хотспур), Навас (Реал Мадрид), Облак (Атлетико), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике, Самуэль Умтити (все – Барселона), Джорджо Кьеллини (Ювентус), Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес (все – Атлетико), Йозуа Киммих (Бавария), Калиду Кулибали (Наполи), Костас Манолас (Рома), Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – Реал), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

Полузащитники: Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – Реал), Кевин Де Брюйне, Давид Сильва (оба – Манчестер Сити), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – Челси), Джеймс Милнер (Ливерпуль), Сауль Ньигес (Атлетико), Димитри Пайет, Флорьян Товен (оба – Марсель), Миралем Пьянич (Ювентус), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Иван Ракитич (Барселона)

Нападающие: Гарет Бэйл (Реал), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – ПСЖ), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – Ювентус), Эдин Джеко (Рома), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохаммед Салах (все – Ливерпуль ), Антуан Гризманн (Атлетико), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Бавария), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – Барселона).

Команду года будет назван 11 января.

Напомним, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил награду лучшего молодого игрока от France Football.