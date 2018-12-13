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Страшный сон королей: как Реал впервые в истории разгромили на Бернабеу в ЛЧ

Мадридский Реал потерпел самое крупное поражение в своей истории в еврокубках на родном стадионе Сантьяго Бернабеу.

Мадридский Реал потерпел самое крупное поражение в еврокубках на Сантьяго Бернабеу в своей истории.

ЧитайтеНаполи повторил антирекорд Динамо, который продержался 14 лет

В матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов галактикос были разгромлены московским ЦСКА со счетом 0:3.

Еще в 5 играх Реал уступал с разгромным счетом на выезде.

За всю историю королевский клуб сыграл 252 домашних матча на евроарене.

Напомним, Шахтер не сумел переиграть Лион и продолжит выступления в Лиге Европы

Фото: Denis Doyle/ Getty Images.

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