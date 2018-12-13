Мадридский Реал потерпел самое крупное поражение в своей истории в еврокубках на родном стадионе Сантьяго Бернабеу.
Мадридский Реал потерпел самое крупное поражение в еврокубках на Сантьяго Бернабеу в своей истории.
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В матче 6 тура группового этапа Лиги чемпионов галактикос были разгромлены московским ЦСКА со счетом 0:3.
Еще в 5 играх Реал уступал с разгромным счетом на выезде.
За всю историю королевский клуб сыграл 252 домашних матча на евроарене.
Напомним, Шахтер не сумел переиграть Лион и продолжит выступления в Лиге Европы
Фото: Denis Doyle/ Getty Images.
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