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Алкоголь и русские песни: игроки Динамо оторвались после поражения от Яблонца

Игроки киевского Динамо оторвались в ночном клубе после поражения от Яблонца в Лиге Европы.

Игроки киевского Динамо громко отпраздновали завершение футбольного года в ночном клубе столицы после поражения от Яблонца в Лиге Европы.

На видео с вечеринки попали Беньямин Вербич, Николай Морозюк, Тамаш Кадар, Денис Бойко, Виталий Буяльский, Григорий Бущан, Виталий Миколенко и Томаш Кендзера.

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В ночном клубе некоторые футболисты были в компании девушек и пели русские песни. Заметно, что не обошлось и без алкоголя.

В клубе зажигали не все игроки. В частности бразильцам бело-синих Че Че, Сидклею и Буэно по душе больше пришлись игры в снежки, после чего они взяли курс домой.

Интересно, что за последнюю неделю динамовцы были замечены за громкими вечеринками в ночном клубе уже второй раз.

Фото: Joel Cantau.

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