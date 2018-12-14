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Ротаню пришлось бить по воротам с завязанными глазами

Ассистент главного тренера Олимпика Руслан Ротань прошел необычный челлендж.

Экс-игрок сборной Украины и ассистент главного тренера Олимпика Руслан Ротань продемонстрировал свои футбольные навыки.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале программы Футбік.

Ведущий предложил Ротаню пройти интересное испытание на координацию, и тот согласился.

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Задачей бывшего игрока Днепра было с завязанными глазами пробежать несколько кругов вокруг мяча и попасть в ворота.

Оказалось, что Ротань и до сих пор находится в прекрасном футбольном тонусе и без проблем справился с поставленной задачей.

Напомним, Элина Свитолина составила компанию французском футболисту Килиану Мбаппе на вечеринке в Нидерландах.

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