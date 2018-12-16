Матч 16-го тура чемпионата Италии завершился победой Ювентуса над Торино.

Единственный мяч на 70-й минуте с пенальти забил форвард Ювентуса Криштиану Роналду, сообщает championat.com.

Таким образом, туринское дерби на стадионе Олимпико ди Торино завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Ювентус с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице Серии А, Торино (22) – шестое.

В следующем туре Ювентус дома сыграет с римской Ромой 22 декабря.

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К слову, Криштиану Роналду грозит 2 года условно за неуплате налогов Испании.

Фото: Michael Regan/Getty Images