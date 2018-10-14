Криштиану Роналду похвастался игрой своего сына за Ювентус U-9.
Криштиану Роналду выложил в своем Instagram моменты игры сына за Ювентус U-9.
Криштианиньо “повозил” соперников и элегантно забил в пустые ворота. А потом парень оформил дубль.
Криштиану-старший мечтает о том, чтобы и его сын стал звездой футбола. Пока для этого есть все предпосылки – в Италии младший стартовал лучше отца и в первом же матче за Юве U-9 оформил покер.
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К слову, сам Криштиану Роналду дублем размочил личный счет голов за Ювентус.
Фото: Instagram
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