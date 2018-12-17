Стали известны соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19.

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно результатам жеребьевки были определены следующие пары 1/16 финала Лиги Европы:

Виктория Плзень — Динамо Загреб

Брюгге — Зальцбург

Рапид — Интер

Славия Прага — Генк

Краснодар — Байер Леверкузен

Цюрих — Наполи

Мальмо — Челси

Шахтер — Франкфурт

Селтик — Валенсия

Ренн — Бетис

Олимпиакос — Динамо Киев

Лацио — Севилья

Фенербахче — Зенит

Спортинг — Вильярреал

БАТЭ — Арсенал

Галатасарай — Бенфика

Перед жеребьевкой 32 команд были разделены на 2 корзины: 12 команд-победителей своих групп в ЛЕ и 4 команды из ЛЧ попали в число сеяных, а 12 команд, которые заняли вторые строчки в ЛЕ и еще 4 команды с меньшим рейтингом — к несеяным.

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Первые матчи 1/16 финала состоятся 14 февраля, а ответные — 21 февраля.

Кстати, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы-2018/19.

Фото: UEFA.