Стали известны соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19.
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Согласно результатам жеребьевки были определены следующие пары 1/16 финала Лиги Европы:
- Виктория Плзень — Динамо Загреб
- Брюгге — Зальцбург
- Рапид — Интер
- Славия Прага — Генк
- Краснодар — Байер Леверкузен
- Цюрих — Наполи
- Мальмо — Челси
- Шахтер — Франкфурт
- Селтик — Валенсия
- Ренн — Бетис
- Олимпиакос — Динамо Киев
- Лацио — Севилья
- Фенербахче — Зенит
- Спортинг — Вильярреал
- БАТЭ — Арсенал
- Галатасарай — Бенфика
Перед жеребьевкой 32 команд были разделены на 2 корзины: 12 команд-победителей своих групп в ЛЕ и 4 команды из ЛЧ попали в число сеяных, а 12 команд, которые заняли вторые строчки в ЛЕ и еще 4 команды с меньшим рейтингом — к несеяным.
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Первые матчи 1/16 финала состоятся 14 февраля, а ответные — 21 февраля.
Кстати, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы-2018/19.
Фото: UEFA.