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Факти / Спорт / Шахтар і Динамо дізналися суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи/

Шахтер и Динамо узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы

Стали известны соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/19.

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно результатам жеребьевки были определены следующие пары 1/16 финала Лиги Европы:

  • Виктория Плзень — Динамо Загреб
  • Брюгге — Зальцбург
  • Рапид — Интер
  • Славия Прага — Генк
  • Краснодар — Байер Леверкузен
  • Цюрих — Наполи
  • Мальмо — Челси
  • Шахтер — Франкфурт
  • Селтик — Валенсия
  • Ренн — Бетис
  • Олимпиакос — Динамо Киев
  • Лацио — Севилья
  • Фенербахче — Зенит
  • Спортинг — Вильярреал
  • БАТЭ — Арсенал
  • Галатасарай — Бенфика

Перед жеребьевкой 32 команд были разделены на 2 корзины: 12 команд-победителей своих групп в ЛЕ и 4 команды из ЛЧ попали в число сеяных, а 12 команд, которые заняли вторые строчки в ЛЕ и еще 4 команды с меньшим рейтингом — к несеяным.

Читайте: Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Первые матчи 1/16 финала состоятся 14 февраля, а ответные — 21 февраля.

Кстати, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы-2018/19.

ФотоUEFA.

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