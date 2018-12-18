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Экс-президент УПЛ станет вице-президентом Динамо

Киевское Динамо вскоре объявит Владимира Генинсона на пост вице-президента клуба.

Киевское Динамо вскоре объявит о назначении экс-президента украинской Премьер-лиги Владимира Генинсона на пост вице-президента клуба.

Об этом сообщает в Facebook журналист Kiril Kryzhanovsky.

Отмечается, что Генинсон будет ответственен за работу клуба с болельщиками.

Читайте: Шахтер и Динамо узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы

Журналист отмечает, что соответствующую информацию о назначении Генинсона в Динамо ему подтвердили сразу 3 инсайдера.

Напомним, игроки киевского Динамо оторвались в ночном клубе после поражения от Яблонца в Лиге Европы.

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