Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью обвинил своих футболистов в незрелости.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью обвинил четырех своих футболистов в незрелости и распущенности.

Под горячую руку специалиста попали Люк Шоу, Маркус Решфорд, Джесси Лингард и Антони Марсияль.

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Как сообщает издание Mirror, Моуринью упрекнул их об отсутствии характера и индивидуальности:

— Им не хватает зрелости. На личном уровне. Сейчас они просто испорченные дети. Вообще у современных детей совсем другая жизнь, чем была у нас, они живут в комфортной среде. На игроков огромное воздействие оказывает окружение.

Также португалец добавил, что вся молодежь сейчас взрослеет медленнее.

Красные дьяволы пережили непростой старт сезона, выиграв лишь 6 поединков из 12-ти в АПЛ. Сейчас в турнирной таблице МЮ находится на 8-м месте и отстает от лидера на 12 очков.

Напомним, клуб Лэмпарда унизил МЮ Моуринью в Кубке Англии.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images.