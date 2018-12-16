Ливерпуль победил Манчестер Юнайтед на Энфилде и возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

В 17 туре английской Премьер-лиги Ливерпуль принимал Манчестер Юнайтед. Игра прошла на стадионе Энфилд и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

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Счет в матче открыли мерсисайдцы — на 24 минуте точно пробил Садио Мане после паса от Фабиньо.

Манчестер сравнял после ошибки Алиссона, которой воспользовался Джесси Лингард и сделал счет 1:1.

После перерыва красные продолжили давить на ворота Де Геа, что в конечном итоге увенчалось взятием ворот. Джердан Шакири, получив мяч в штрафной манкунианцев пробил без шансов для испанского голкипера.

А на 80 минуте Шакири оформил дубль — после его удара мяч рикошетом залетел в угол ворот красных дьяволов.

После 17 туров Ливерпуль (45) возглавляет турнирную таблицу АПЛ, Манчестер Юнайтед (26) идет только шестым.

Напомним, в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль взял верх над Наполи и пробился в плей-офф турнира.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.