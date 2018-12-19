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Джошуа рассказал, когда будет боксировать с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа озвучил когда готов драться с Александром Усиком.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа заявил о желании боксировать с украинцем Александром Усиком.

Об этом спортсмен рассказал в интервью Sky Sports Boxing.

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Британец хочет встретиться с украинцем только после того, как объединит все пояса в хэвивейта.

— Если говорить о Усике, то он абсолютный чемпион мира в крузервейте. Моя цель — стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Тогда у нас будет фантастическая история: абсолютный и непобедимый чемпион мира в тяжелом весе против абсолютного и непобедимого чемпиона в супертяжелом. Вот почему я хочу боксировать с Усиком!

Напомним, в крайнем поединке Александр Усик нокаутировал британца Тони Белью и сохранил все чемпионские пояса.

Фото: скріншот Sky Sports Boxing.

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