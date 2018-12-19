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Пикантно: Свитолина в латексном купальнике расслабилась в ванной

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась в новой откровенной фотосессии.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина ошеломила новым откровенным снимком.

На нем спортсменка находилась в ванной наполненной водой в латексном купальнике, демонстрируя свою роскошную форму. Загадочный образ Элины дополняют теннисные мячики, которые плавают вокруг теннисистки.

Читайте: Крутость фото зашкаливает! Свитолина в компании Мбаппе на вечеринке в Амстердаме

Также Свитолина этим снимком обновила главное фото на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/tennis_ukraine

К слову, WTA показала в видео путь Элины Свитолиной к победе на Итоговом турнире WTA.

Фото: Elina Svitolina.

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