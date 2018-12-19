Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка английской лиги обыграв Лестер в серии пенальти.

В рамках четвертьфинала Кубка английской лиги Лестер принимал Манчестер Сити. Игра прошла на Кинг Пауэр и завершилась победой гостей после серии послематчевых пенальти 1:1 (3:1).

Счет в матче открыли гости на 14 минуте после удара Кевина Де Брюйне, однако во втором тайме Марку Олбрайтону удалось сравнять. Поскольку овертайм в турнире не предусмотрен, соперники определили победителя в серии послематчевых пенальти.

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Лестер сумел реализовать лишь одну попытку. Горожанам удалось забить три из четырех, а решающий пенальти, который позволил Сити вырвать путевку в полуфинал, реализовал Александр Зинченко.

В полуфинале подопечные Пепа Гвардиолы сойдутся с победителем пары Арсенал – Тоттенхэм.

Ранее Манчестер Сити узнал своего соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: Shaun Botterill/ Getty Images.