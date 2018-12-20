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Рейтинг ФИФА: сборная Украины завершила год в топ-30

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины по футболу сохранила свою позицию.

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Соответствующий рейтинг размещен на официальном сайте ФИФА.

Сборная Украины, как и в предыдущей версии осталась на 28 строчке.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

На счету подопечных Андрея Шевченко, как и раньше, 1482 балла.

Интересно, что в топ-50 рейтинга не произошло жоднизх изменений. Лидерство по-прежнему остается за сборной Бельгии, второй идет Франция, третья строчка в Бразилии.

Напомним, сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2020.

ФотоФФУ.

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