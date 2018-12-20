В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины по футболу сохранила свою позицию.
Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.
Соответствующий рейтинг размещен на официальном сайте ФИФА.
Сборная Украины, как и в предыдущей версии осталась на 28 строчке.
Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020
На счету подопечных Андрея Шевченко, как и раньше, 1482 балла.
Интересно, что в топ-50 рейтинга не произошло жоднизх изменений. Лидерство по-прежнему остается за сборной Бельгии, второй идет Франция, третья строчка в Бразилии.
Напомним, сборная Украины узнала соперников в отборе на Евро-2020.
Фото: ФФУ.
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